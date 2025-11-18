Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов: что похвалил президент

На встрече с руководителем ФНПР Сергеем Черногаевым российский лидер Владимир Путин высоко оценил работу профсоюзов в приграничных областях.
Черногаев в ходе беседы с президентом отметил, что в 2025 году исполняется 120 лет профсоюзному движению в стране и 35 лет с момента основания ФНПР.
«ФНПР у нас ведущее профсоюзное объединение, самое крупное. И наверное, наиболее эффективно работающее», — подчеркнул президент.
По словам главы государства, ФНПР объединяет 44 отраслевых профсоюза и около 20 млн членов, которые занимаются защитой трудовых прав и контролем за охраной труда. Организация, как было отмечено, активно работает с правительством и представителями бизнеса.
Глава ФНПР поблагодарил Путина за поддержку. Черногаев выделил в качестве примера принятие закона о бесплатной юридической помощи.
Кроме этого, по данным приведенной статистики, профсоюзное движение России включает 19 млн членов, представленных через 86 региональных объединений. Несмотря на то, что с предприятиями подписано около 110 тыс. коллективных договоров, эти соглашения защищают интересы 15 млн работников.
По словам руководителя федерации, профсоюзы разрабатывают и заключают коллективные договоры, причем эти документы имеют силу для всего трудового коллектива, а не только для профсоюзных членов.
Как рассказал Черногаев, основная работа по защите трудовых прав ведется первичными профсоюзными организациями и комитетами. Большинство споров решается непосредственно на предприятиях. В ситуациях, когда дело доходит до суда, в 90% случаев решение принимается в пользу работников. Эта практика за год позволила вернуть сотрудникам около 1 млрд рублей.
Черногаев также озвучил основные меры по повышению доходод. Среди них — индексация пенсий с 1 января для почти 8 млн работающих пенсионеров, опережающий рост МРОТ по сравнению с прожиточным минимумом, повышение зарплат для 4,2 млн человек с дальнейшим расширением на 5 млн с 2026 года, а также доплаты наставникам, охватившие 4 млн работников.
Кроме этого, Черногаев подчеркнул, что профсоюзы активно помогают и участникам спецоперации. Ведь 2025 год для Федерации — Год трудовой доблести «Все для Победы!».