Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов: что похвалил президент

Черногаев также озвучил основные меры по повышению доходод. Среди них — индексация пенсий с 1 января для почти 8 млн работающих пенсионеров, опережающий рост МРОТ по сравнению с прожиточным минимумом, повышение зарплат для 4,2 млн человек с дальнейшим расширением на 5 млн с 2026 года, а также доплаты наставникам, охватившие 4 млн работников.