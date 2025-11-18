В визовых центрах Португалии в России закончились слоты до конца 2025 года

Ранее Life.ru сообщал, что визы в Египет для россиян могут подорожать больше чем в два раза. Египетский парламент одобрил законопроект от МИД, который предполагает увеличение стоимости консульских услуг как в Египте, так и за его пределами. Одно из главных изменений — повышение цены на визу с 25 до 45 долларов США.