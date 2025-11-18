Ричмонд
В визовых центрах Португалии в России закончились слоты до конца 2025 года

Португалия приостановила приём заявлений на визы от россиян в 2025 году. Об этом сообщили на сайте Визового центра.

Источник: Life.ru

«Обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений», — указано в заявлении учреждения.

Заявителям посоветовали периодически проверять сайт для получения информации о новых датах подачи заявлений в 2026 году.

Ранее Life.ru сообщал, что визы в Египет для россиян могут подорожать больше чем в два раза. Египетский парламент одобрил законопроект от МИД, который предполагает увеличение стоимости консульских услуг как в Египте, так и за его пределами. Одно из главных изменений — повышение цены на визу с 25 до 45 долларов США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.