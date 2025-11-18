Совбез ООН одобрил резолюцию США по урегулированию в Газе

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал план Трампа «котом в мешке». По его словам, в принятой резолюции у миссии в Газе будут такие миропринудительные задачи, которые могут превратить её в сторону конфликта и вывести за рамки миротворчества. Кроме того, уточнил дипломат, членам совета фактически не дали времени на работу и поиск компромиссов предложенному США плану. Он принимается советом «под честное слово Вашингтона».