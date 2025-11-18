Ричмонд
Совбез ООН одобрил резолюцию США по урегулированию в Газе

Совбез ООН принял предложенную США резолюцию, поддерживающую всеобъемлющий план президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности, воздержались только постоянные члены Россия и Китай.

Американский проект, который возглавит лично Трамп, предусматривает создание в Газе временного органа управления под названием «Совет мира» и развёртывание международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе палестинская государственность упоминается как возможная перспектива после проведения реформ Палестинской администрации и начала восстановления сектора, при этом формула двустороннего урегулирования не включена в текст.

План Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает любое участие ХАМАС в будущем управлении сектором. Израильские официальные лица, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, неоднократно заявляли о решимости добиться полной ликвидации группировки как в военном, так и в политическом аспекте.

Трамп поздравил мир с одобрением резолюции США и уточнил, что в орган «войдут самые влиятельные и уважаемые лидеры во всем мире». Также американский президент поблагодарил все страны Совбеза, включая воздержавшихся от голосования Россию и Китай, а также не входящие в совет государства, но поддержавшие идею Вашингтона.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал план Трампа «котом в мешке». По его словам, в принятой резолюции у миссии в Газе будут такие миропринудительные задачи, которые могут превратить её в сторону конфликта и вывести за рамки миротворчества. Кроме того, уточнил дипломат, членам совета фактически не дали времени на работу и поиск компромиссов предложенному США плану. Он принимается советом «под честное слово Вашингтона».

Ранее сообщалось, что ХАМАС проинформировало международных посредников о готовности отвести своих бойцов с участков сектора Газа, которые в настоящее время контролируются израильскими военными. Кроме того, движение предпринимает усилия для ускорения процесса возвращения Израилю тел погибших заложников.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

