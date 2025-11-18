Ричмонд
В Конгрессе США сообщили о продвижении новых санкций против России

Конгресс начнет продвигать законопроект о санкциях против России «с благословения» президента США Дональда Трампа, сообщил сенатор Линдси Грэм. Документ позволит Трампу по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ.

Источник: РИА "Новости"

«Этот законопроект призван предоставить президенту Трампу больше гибкости и полномочий, чтобы подтолкнуть Путина к мирным переговорам, оказывая давление как на него самого, так и на поддерживающие его страны, такие как Иран», — написал Линдси Грэм в соцсети X.

Политик отметил, что законопроект поддерживают большинство демократов и республиканцев в Конгрессе. Сенат отложил рассмотрение документа в октябре, после того, как Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились провести личную встречу. Запланированный саммит по итогу не состоялся.

Законопроект о санкциях, который предусматривает 500-процентные пошлин на импорт из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, газ и уран предложили в апреле сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Утверждалось, что меры могут приняты в том числе против Китая и Индии — крупнейших покупателях российской нефти.

