Стало известно о судьбе Lada Kalina, на которой ездил Путин

Он также отметил, что дорога от Хабаровска до Читы, по которой проезжал президент, уже давно находится в хорошем состоянии. Министр подчеркнул, что 85% опорной сети дорог в РФ должно быть в надлежащем качестве, и добавил, что необходимые средства для этого сегодня предусмотрены.