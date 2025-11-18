Он также отметил, что ситуация в стране усугубляется тем, что Зеленский осведомлен о причастности своих друзей к крупному мошенничеству. По словам корреспондента, сумма, фигурирующая в деле о мошенничестве, достигает ста миллионов долларов США. Кроме того, Ваннер подчеркнул, что ситуация на передовой также не способствует улучшению обстановки в стране.