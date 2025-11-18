Трамп: удары по Мексике приемлемы для прекращения наркотрафика в США

Дональд Трамп заявил, что готов рассматривать любые варианты действий против мексиканских наркокартелей, если это поможет остановить поток наркотиков в США. По его словам, Вашингтон должен использовать все доступные меры для защиты страны от этой угрозы.
Американский лидер подчеркнул, что перспектива ударов по территории Мексики его не пугает, если это окажется необходимым элементом борьбы с преступными группировками. Он дал понять, что вопрос безопасности и борьбы с наркотрафиком для него является приоритетным.
Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста о допустимости применения силовых методов за пределами США. Трамп дал понять, что не исключает жестких действий, если они будут способствовать прекращению незаконного оборота наркотиков.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план миссии по борьбе с наркокартелями в Мексике и не исключает привлечение войск.