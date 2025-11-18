Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил удары по Мексике для остановки наркотрафика

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности нанесения ударов по территории Мексики с целью остановки наркотрафика. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о применении подобных действий.

«Допускаю ли я удары по Мексике, чтобы остановить наркотрафик? Меня это устраивает», — ответил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что США обязаны сделать всё необходимое для борьбы с наркотиками.

Ранее Трамп допустил возможность наземной военной операции в Венесуэле, но подчеркнул, что окончательное решение ещё не принято. Также глава Белого дома не исключил разговор с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше