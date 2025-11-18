Ричмонд
Трамп вновь отверг связь с делом Эпштейна

Трамп заверил, что подпишет закон о публикации документов по делу Эпштейна, если Конгресс одобрит инициативу.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что никак не связан с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна и ему нечего скрывать.

«Мы не имеем никакого отношения к Эпштейну…» — сказал глава государства в беседе с журналистами на встрече в Белом доме с руководством Международной федерации футбола (ФИФА).

Американский лидер заверил, что, если Конгресс США примет закон, который предписывает минюсту обнародовать материалы по делу Эпштейна, то обязательно подпишет этот документ. Он подчеркнул, что полностью поддерживает указанную инициативу.

Трамп напомнил, что власти США предоставили 50 тысяч страниц документов, касающихся расследования деятельности покойного финансиста.

«Мы уже передали 50 тыс. страниц. Но сколько бы мы ни предоставляли, этого никогда не бывает достаточно», — добавил президент.

Напомним, ранее Трамп отметил, что информация о его связях с Эпштейном является выдумкой демократов. Глава Белого дома утверждает, что контакты с покойным имели именно представители Демократической партии. 14 ноября Трамп рассказал, что 42-й президент США Билл Клинтон, предположительно, посещал остров Эпштейна 28 раз.

