Небензя назвал резолюцию США по Газе «котом в мешке»

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя назвал американскую резолюцию по сектору Газа, принятую Советом Безопасности ООН, очередным «котом в мешке».

Источник: Газета.Ру

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя назвал американскую резолюцию по сектору Газа, принятую Советом Безопасности ООН, очередным «котом в мешке». Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, не предусматривал демилитаризацию Газы и разоружение местных группировок «всеми доступными средствами».

По словам Небензи, резолюция наделяет миссию подобными принудительными полномочиями, что, по его мнению, может вовлечь ее в конфликт и выйти за рамки миротворческой деятельности. Он также подчеркнул, что ни одна из стран, потенциально готовых предоставить контингент, не давала согласия на подобные условия.

Представитель России также выразил недовольство тем, что членам Совета не было предоставлено достаточного времени для полноценной работы и поиска компромиссных решений.

«Если резюмировать, то представленный Соединенными Штатами документ — это очередной кот в мешке. По сути, совет дает благословение на американскую инициативу под честное слово Вашингтона», — подчеркнул дипломат.

