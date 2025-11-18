Небензя назвал резолюцию США по Газе «котом в мешке»

По словам Небензи, резолюция наделяет миссию подобными принудительными полномочиями, что, по его мнению, может вовлечь ее в конфликт и выйти за рамки миротворческой деятельности. Он также подчеркнул, что ни одна из стран, потенциально готовых предоставить контингент, не давала согласия на подобные условия.