Reuters: Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении санкций в отношении России, если окончательные решения о применении или неприменении этих рестрикций будут его прерогативой. Об этом заявил в понедельник информационному агентству Reuters представитель Белого дома высокого ранга.
«Белому дому и президенту всегда было важно, чтобы санкционный пакет содержал исключение, гарантирующее, что полномочия принимать окончательные решения по санкциям закрепляются за президентом. Поэтому, если это включено [в текст законопроекта], президент, думаю, рассмотрел бы возможность его подписания», — сказал источник.
«Он бы это подписал», — повторил представитель Белого дома, имея в виду упомянутый законопроект. «Он об этом сигнализировал минувшим вечером», — напомнил чиновник, имея в виду, что Трамп фактически поддержал эту законотворческую инициативу.
При этом представитель Белого дом подчеркнул, что переговоры России и США об урегулировании конфликта на Украине продолжаются. «Мы, определенно, все еще занимаемся этим. Это просто не находилось в центре новостей, потому что у нас происходит очень многое», — отметил чиновник.
Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.
Сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной ранее на портале Responsible Statecraft, что «страной, которой будет нанесен наибольший ущерб» в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты «как в экономическом, так и в стратегическом плане».