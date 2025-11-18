Небензя объяснил, почему РФ не внесла свой проект резолюции по Газе: он заявил о нарушении цельности Совбеза

Москва не стала выносить свой проект резолюции по Газе на голосование СБ ООН. Россия заметила поддержку американского документа арабо-мусульманскими странами. Об этом подробно рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя во время выступления. Он назвал день принятия резолюции США печальной датой для Совета безопасности.
Василий Небензя уточнил, что российский проект содержал поправки в американскую концепцию. Однако документ всё же не был внесен в СБ. 17 ноября члены Совета безопасности ООН приняли американскую резолюцию.
«Сегодня печальный день для Совета. Помимо желания заинтересованных сторон, есть еще такое понятие, как цельность Совета Безопасности. И сегодня принятием этой резолюции эта цельность и прерогатива Совета были нарушены», — заключил Василий Небензя.
Постпред России назвал резолюцию «котом в мешке». Он заявил, что США и Израиль могут объединиться для выполнения «бесконтрольных экспериментов». Постпред назвал проект «ширмой» для Вашингтона и Тель-Авива.