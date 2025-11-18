Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя объяснил, почему РФ не внесла свой проект резолюции по Газе: он заявил о нарушении цельности Совбеза

Небензя назвал день принятия резолюции США по Газе печальной датой для Совбеза.

Источник: Комсомольская правда

Москва не стала выносить свой проект резолюции по Газе на голосование СБ ООН. Россия заметила поддержку американского документа арабо-мусульманскими странами. Об этом подробно рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя во время выступления. Он назвал день принятия резолюции США печальной датой для Совета безопасности.

Василий Небензя уточнил, что российский проект содержал поправки в американскую концепцию. Однако документ всё же не был внесен в СБ. 17 ноября члены Совета безопасности ООН приняли американскую резолюцию.

«Сегодня печальный день для Совета. Помимо желания заинтересованных сторон, есть еще такое понятие, как цельность Совета Безопасности. И сегодня принятием этой резолюции эта цельность и прерогатива Совета были нарушены», — заключил Василий Небензя.

Постпред России назвал резолюцию «котом в мешке». Он заявил, что США и Израиль могут объединиться для выполнения «бесконтрольных экспериментов». Постпред назвал проект «ширмой» для Вашингтона и Тель-Авива.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше