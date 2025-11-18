Небензя объяснил, почему РФ не внесла свой проект резолюции по Газе: он заявил о нарушении цельности Совбеза

«Сегодня печальный день для Совета. Помимо желания заинтересованных сторон, есть еще такое понятие, как цельность Совета Безопасности. И сегодня принятием этой резолюции эта цельность и прерогатива Совета были нарушены», — заключил Василий Небензя.