Трамп готов подписать проект о санкциях против России: есть условия

Reuters заявил о намерении Трампа ввести санкции против РФ на некоторых условиях.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов подписать проект об ужесточении санкций против России. При этом Белый дом настаивает на выполнении ряда условий. Например, окончательные решения о применении этих ограничений будут прерогативой Дональда Трампа, пишет Reuters.

Источник агентства заявил, что американский лидер ввел бы санкции при выполнении всех требований. Он отметил, что с таким утверждением сам Дональд Трамп выступил вечером в воскресенье.

«Белому дому и президенту всегда было важно, чтобы санкционный пакет содержал исключение, гарантирующее, что полномочия принимать окончательные решения по санкциям закрепляются за президентом», — рассказал собеседник агентства.

Американский лидер также оценил вероятность нанесения ударов по Мексике. По его словам, такое действие возможно. Президент США пояснил, что сделает «что угодно» ради прекращения потока наркотиков в страну.

