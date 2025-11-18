Пушков: Умеров сбежал в Турцию из-за страха уголовного преследования

Через день после обнародования антикоррупционного расследования по делу Миндича в сфере энергетики, 11 ноября, Умеров, который был главой украинской делегации на переговорах с РФ, внезапно сообщил, что находится в Стамбуле «для новых встреч по вопросу обменов пленными». Ранее об этой поездке или предстоящих переговорах ничего не сообщалось ни одной из сторон. В тот же день имя Умерова всплыло в деле о коррупции. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны через «осуществление влияния» на занимавшего в тот период пост министра обороны Умерова. На этом фоне Гончаренко выразил сомнение, что Умеров вернется на Украину. После стало известно, что из Турции он отправился в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.