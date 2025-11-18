Ричмонд
Посольство заявило о намерении Британии полностью отказаться от урана из России

В российском посольстве рассказали о планах Лондона отказаться от урана РФ к 2028 году.

Источник: Комсомольская правда

Британия намерена отказаться от импорта российского урана. Поставки хотят полностью прекратить к 2028 году. Лондон планирует сменить курс с российского урана на западные ресурсы. Об этом оповестили в посольстве РФ в Британии, цитирует «Известия».

По данным источника, Лондон может начать закупать топливо российского происхождения, принадлежащее компании EDF из Франции. Канада и Япония также окажут помощь Британии, говорится в материале.

«В рамках недавней “сделки технологического процветания” с американцами график сдвинули на 2028 год. Вполне понятно, что это произойдет за счет поставок из США, уже имевших опыт замещения российского топлива на Украине», — заявили в посольстве.

Тем временем цены на топливо в США подскочили после введения санкций против РФ. При этом в американской администрации считают «доступную энергию» жизненно важной.