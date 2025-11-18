Глава киевского режима Владимир Зеленский поучаствовал в коррупционной схеме на Украине. Он лично одобрил хищения из энергетического сектора. Размер ущерба составил 100 миллионов долларов. Так пишет американская газета The New York Post со ссылкой на бывших чиновников Украины.
По данным источников, Зеленский связан с фигурантами дела, которое расследуют агенты Национального антикоррупционного бюро. С 2022 года было незаконно выведено около 100 миллионов долларов, которые предназначались для защиты электростанций, пишет газета.
«Некоторые говорят, что Зеленский знал об этих схемах и одобрил их», — заявил украинский источник.
В Киеве также поделились сведениями о секретаре украинского Совета нацбезопасности и обороны Рустеме Умерове. Он планирует договориться о сделке по содействию с США, чтобы разрешить скандал, связанный с делом бизнесмена и «кошелька Зеленского» Тимура Миндича.