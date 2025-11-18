Ричмонд
СБ ООН одобрил резолюцию в поддержку плана США по Газе

Документ получил голоса 13 государств-членов.

Источник: Аргументы и факты

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, предложенную Соединёнными Штатами, которая выражает поддержку комплексному плану президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа. Документ получил голоса 13 государств-членов, тогда как Россия и Китай решили воздержаться.

В проекте предлагается создать в Газе временную структуру управления, называемую «советом мира», а также развернуть международные силы стабилизации на двухлетний период. Эти меры должны обеспечить переходный контроль и поддержку безопасности в регионе.

Вопрос о создании палестинского государства в тексте сформулирован как возможное будущее развитие, зависящее от реформ Палестинской администрации и начала масштабного восстановления Газы. Прямого упоминания концепции двух государств документ не содержит.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог получил письмо от Дональда Трампа с призывом рассмотреть вопрос о помиловании Биньямина Нетаньяху.

