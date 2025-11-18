Венгрия пригрозила ЕС судом в случае запрета импорта энергоресурсов из РФ

Венгрия подаст судебный иск на ЕС в случае запрета импорта российских энергоресурсов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что, согласно правилам, введение указанных санкций требует одобрения со стороны всех членов ЕС. При этом Брюссель, зная, что ряд государств выступит против, решил оформить указанную инициативу как торговое ограничение, для принятия которого достаточно квалифицированного большинства голосов.
Сийярто напомнил, что вопросы, касающиеся энергоснабжения, являются прерогативой государств-членов Евросоюза, что прописано в документах об учреждении и функционировании этого объединения.
Напомним, 8 ноября глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что США предоставили Венгрии бессрочное освобождение от санкций на поставки нефти и газа из России. Он опроверг данные о том, что это право было предоставлено только на год.
Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш подчеркнул, что отказ от российского газа обойдется стране в $10 млрд. Он сослался на соответствующие расчёты Международного валютного фонда.