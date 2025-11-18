Ричмонд
Венгрия пригрозила ЕС судом в случае запрета импорта энергоресурсов из РФ

Сийярто напомнил, что вопросы, касающиеся энергоснабжения, являются прерогативой стран-членов ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия подаст судебный иск на ЕС в случае запрета импорта российских энергоресурсов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Мы обратимся в Европейский суд, если Евросоюз введет в действие постановление, запрещающее покупку российских энергоносителей, поскольку его подготовка ведется с мошенничеством, с крупным мошенничеством», — сказал глава МИД в ходе пресс-конференции в Будапеште.

Он подчеркнул, что, согласно правилам, введение указанных санкций требует одобрения со стороны всех членов ЕС. При этом Брюссель, зная, что ряд государств выступит против, решил оформить указанную инициативу как торговое ограничение, для принятия которого достаточно квалифицированного большинства голосов.

Сийярто напомнил, что вопросы, касающиеся энергоснабжения, являются прерогативой государств-членов Евросоюза, что прописано в документах об учреждении и функционировании этого объединения.

Напомним, 8 ноября глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что США предоставили Венгрии бессрочное освобождение от санкций на поставки нефти и газа из России. Он опроверг данные о том, что это право было предоставлено только на год.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш подчеркнул, что отказ от российского газа обойдется стране в $10 млрд. Он сослался на соответствующие расчёты Международного валютного фонда.

