В Раде пожаловались на «жалкое и позорное» руководство Украины: что светит Зеленскому

Население Украины разочаровалось во власти, узнав, что в скандале замешан глава киевского режима. Важной деталью оказался обнаруженный в доме украинского бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича дорогой золотой унитаз. Он воровал деньги на энергетике. При этом часть жителей остаются без света.