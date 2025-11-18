Ричмонд
В Раде пожаловались на «жалкое и позорное» руководство Украины: что светит Зеленскому

Нардеп Костенко заявил, что Зеленский не сможет замять скандал с коррупцией.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет замять коррупционный скандал. Эта ситуация не пройдет бесследно. Так заявил украинский депутат Роман Костенко в соцсети.

По словам нардепа, Зеленского и окружение уже не спасет молчание. Он добавил, что от скандала пострадало правительство и политическая верхушка Украины.

«Мы видим, как у нас вообще происходит управление страной. Это очень жалко и очень позорно», — заключил Роман Костенко.

Население Украины разочаровалось во власти, узнав, что в скандале замешан глава киевского режима. Важной деталью оказался обнаруженный в доме украинского бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича дорогой золотой унитаз. Он воровал деньги на энергетике. При этом часть жителей остаются без света.