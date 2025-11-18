Небензя назвал американскую резолюцию ООН по Газе «котом в мешке»

Комментируя принятие Совбезом резолюции США по урегулированию ситуации в регионе, Небензя отметил, что функции миротворческой миссии в резолюции наделены такими полномочиями, что они способны вывести её за рамки традиционной роли наблюдателя и превратить в сторону конфликта.
Он также подверг критике сам документ, принятый Совбезом, назвав его «очередным котом в мешке». Дипломат подчеркнул, что подход, предложенный США, не учитывает реальных рисков для международных сил, а палестинская государственность остаётся лишь потенциальной перспективой.
«Принятая резолюция создаёт видимость урегулирования, но на деле вводит риски для самих миротворцев», — добавил постпред России при ООН.
Ранее Life.ru писал, что Совбез ООН одобрил резолюцию США по урегулированию ситуации в Газе. Документ предусматривает создание временного «Совета мира» и развёртывание международных стабилизационных сил на два года. Россия и Китай воздержались при голосовании.
