Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя назвал американскую резолюцию ООН по Газе «котом в мешке»

Предложенная американцами и одобренная ООН миссия миротворцев в Газе может стать стороной конфликта, предупредил постпред России при международной организации Василий Небензя.

Источник: Life.ru

Комментируя принятие Совбезом резолюции США по урегулированию ситуации в регионе, Небензя отметил, что функции миротворческой миссии в резолюции наделены такими полномочиями, что они способны вывести её за рамки традиционной роли наблюдателя и превратить в сторону конфликта.

Он также подверг критике сам документ, принятый Совбезом, назвав его «очередным котом в мешке». Дипломат подчеркнул, что подход, предложенный США, не учитывает реальных рисков для международных сил, а палестинская государственность остаётся лишь потенциальной перспективой.

«Принятая резолюция создаёт видимость урегулирования, но на деле вводит риски для самих миротворцев», — добавил постпред России при ООН.

Ранее Life.ru писал, что Совбез ООН одобрил резолюцию США по урегулированию ситуации в Газе. Документ предусматривает создание временного «Совета мира» и развёртывание международных стабилизационных сил на два года. Россия и Китай воздержались при голосовании.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше