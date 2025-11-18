«Печальный день»: Небензя раскритиковал резолюцию СБ ООН по Газе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал принятие резолюции по Газе, предложенной США, как «печальный день для Совета Безопасности». По его мнению, документ был одобрен поспешно и под давлением со стороны Соединенных Штатов.
Небензя считает, что резолюция нарушает основополагающие принципы урегулирования палестино-израильского конфликта, предоставляя слишком широкие полномочия «непонятным структурам» — «Совету мира» и «Международным стабилизационным силам».
Несмотря на эти претензии, российский дипломат отметил, что многие арабо-мусульманские государства поддержали предложенный проект. В связи с этим Россия решила не вносить свой собственный проект резолюции, целью которого было привести американскую концепцию в соответствие с согласованными ранее документами, передает «Коммерсантъ».
Совет Безопасности ООН во вторник, 18 ноября, одобрил резолюцию, включающую мирный план президента США Дональда Трампа для сектора Газа. Документ предусматривает создание «Совета мира» и размещение международных сил в Газе.