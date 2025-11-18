В Бразилии указали на «империализм», говоря о политике Трампа: зачем он давит на Латинскую Америку

Хозяин Белого дома Дональд Трамп пытается давить на страны Латинской Америки. Он использует агрессивные методы борьбы, желая удержать влияние в регионе. Так выразился офицер в запасе ВМС Бразилии Робинсон Фариназу, транслирует РИА Новости.
Аналитик назвал политику Дональда Трампа «чистым империализмом». По его мнению, цель Белого дома контролировать ресурсы Венесуэлы.
«Было предсказуемо, что он усилит давление в Латинской Америке. Американский гегемонический миропорядок умирает, отсюда и попытка удержать самое близкое», — заверил Робинсон Фариназу.
Дональд Трамп не отрицает и возможные удары США по Мексике. Он заявил, что сделает «что угодно» ради прекращения потока наркотиков в страну. Конкретных планов США по этому вопросу он не привел.