Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут одновременно.

«Слышал такую дату в качестве одной из возможных». Осведомленный источник, близкий к администрации президента, также упоминает 19 декабря, но подчеркивает, что решение еще не окончательное. Еще два источника, близкие к администрации президента, называют альтернативную дату — 18 декабря. Если мероприятие состоится 19 декабря, то впервые за всю историю оно пройдет в пятницу, а не в четверг.