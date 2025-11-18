Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут одновременно.

Ричмонд
Совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году планируют провести 19 декабря, сообщили РБК федеральный чиновник и источник на медиарынке. Однако окончательное решение пока не принято — есть и альтернативная дата, 18 декабря.

Совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году планируют провести 19 декабря, сообщили РБК федеральный чиновник и источник на медиарынке. Однако окончательное решение пока не принято — есть и альтернативная дата, 18 декабря.

«Слышал такую дату в качестве одной из возможных». Осведомленный источник, близкий к администрации президента, также упоминает 19 декабря, но подчеркивает, что решение еще не окончательное. Еще два источника, близкие к администрации президента, называют альтернативную дату — 18 декабря. Если мероприятие состоится 19 декабря, то впервые за всю историю оно пройдет в пятницу, а не в четверг.

По информации РБК, сейчас активно обсуждается дата 19 декабря. Федеральный чиновник сообщил, что именно эта дата рассматривается как основная.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщал URA.RU, что дата проведения «Прямой линии» и большой пресс-конференции с участием Путина уже установлена. Идет большая подготовка к мероприятию. В 2024 году подобное мероприятие состоялось 19 декабря и продолжалось примерно четыре с половиной часа.

