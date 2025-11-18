Ричмонд
Мадуро: Военная операция США в Венесуэле приведёт к концу карьеры Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что военные действия в стране стали бы самой большой ошибкой Дональда Трампа. Он считает, что такой шаг прервал бы политическую карьеру американского лидера.

Источник: Life.ru

«Хотят, чтобы президент Трамп совершил самую серьёзную ошибку в своей жизни и связался с Венесуэлой в военном конфликте, что стало бы концом его политического лидерства и его имени», — сказал политик в своей еженедельной телепрограмме.

По его мнению, в США имеются группы влияния, стремящиеся подтолкнуть Трампа к эскалации конфликта. Он предположил, что часть этого давления может исходить от людей из ближайшего окружения главы Белого дома, которые уже готовятся к эпохе после него.

Мадуро сравнил Венесуэлу с красной тряпкой, которая вызывает агрессию. Он снова предупредил, что военные действия приведут к катастрофическим последствиям. Президент заявил, что недопустимо «бомбить и убивать христианский народ Венесуэлы».

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не исключает ни один вариант действий в отношении Венесуэлы, включая возможную наземную операцию. Он акцентировал, что решение по Венесуэле пока не принято. Трамп также отметил возможность разговора с Николасом Мадуро.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

