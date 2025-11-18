Посольство РФ: Япония готова к диалогу о возобновлении авиасообщения с Россией

В посольстве РФ отметили, что российские авиакомпании также заинтересованы в восстановлении прямого авиасообщения. Для этого необходимо лишь политическое решение со стороны Токио. В случае его принятия, российская сторона готова к диалогу и практической работе, передает «Известия».