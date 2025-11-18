Посольство РФ: Япония готова к диалогу о возобновлении авиасообщения с Россией

Японские авиакомпании, включая крупных перевозчиков Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airlines (ANA), заинтересованы в возобновлении прямого авиасообщения с Россией. Об этом сообщили в посольстве РФ в Токио.
По данным российского диппредставительства, антироссийская политика правительства Японии ставит местных авиакомпаний в невыгодное положение. Из-за необходимости обходить российское воздушное пространство при полетах в Европу, маршруты становятся дороже, время в пути увеличивается, а техника изнашивается быстрее.
В посольстве РФ отметили, что российские авиакомпании также заинтересованы в восстановлении прямого авиасообщения. Для этого необходимо лишь политическое решение со стороны Токио. В случае его принятия, российская сторона готова к диалогу и практической работе, передает «Известия».
29 октября заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия и Япония ведут обсуждения о возможном возобновлении прямого авиасообщения между странами.
11 ноября в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ сообщили, что Москва в ответ на продолжающееся санкционное давление со стороны Токио запретила въезд на территорию России 30 гражданам Японии, в том числе журналистам, дипломатам и профессорам. При этом Кихара назвал «абсолютно неприемлемым» соответствующее решение РФ.