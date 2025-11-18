Офицер ВМС объяснил агрессивную политику Трампа в Латинской Америке

Бразильский военно-морской аналитик Робинсон Фариназу считает, что резкое ужесточение курса Дональда Трампа в отношении стран Латинской Америки связано с попыткой Вашингтона сохранить влияние в соседнем регионе на фоне ослабления глобальных позиций США. По его словам, возрастание давления со стороны Вашингтона было вполне ожидаемым.
Эксперт отметил, что многие жители Латинской Америки понимают мотивы, стоящие за действиями США, особенно в отношении Венесуэлы. По их восприятию, происходящее представляет собой стремление удержать контроль над геополитически важными территориями.
По мнению Фариназу, целью американской политики является доступ к венесуэльским ресурсам и влияние на формирование власти в стране, где Вашингтон пытается продвинуть выгодных ему политиков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает любые возможные меры в отношении Венесуэлы, включая применение наземных сил.