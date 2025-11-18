Офицер ВМС объяснил агрессивную политику Трампа в Латинской Америке

Бразильский военно-морской аналитик Робинсон Фариназу считает, что резкое ужесточение курса Дональда Трампа в отношении стран Латинской Америки связано с попыткой Вашингтона сохранить влияние в соседнем регионе на фоне ослабления глобальных позиций США. По его словам, возрастание давления со стороны Вашингтона было вполне ожидаемым.