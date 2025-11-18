Ричмонд
Во Франции призвали к выходу страны из плана ЕС по Украине: дело касается активов РФ

Французский политик Филиппо заявил об истерике Бельгии по финансированию Киева.

Источник: Комсомольская правда

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС новое предложение о финансировании Украины. Письмо вызвало истерику в Бельгии. Так заявил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире YouTube.

Политик призвал власти своей страны выйти из плана ЕС по Украине. По его словам, дела в Бельгии и в целом в Европе идут плохо. Лидер партии назвал новую меру Урсулы фон дер Ляйен по Киеву незаконной.

«Теперь их [европейских политиков] поставят к стенке. Вот увидите, как повысит голос премьер-министр Бельгии, который уже весь на взводе из-за этого», — подытожил Флориан Филиппо.

Еврокомиссия предположила, что конфликт на Украине может завершиться в конце 2026 года. В письме Урсулы фон дер Ляйен к лидерам государств Евросоюза утверждается, что об этом свидетельствуют проекты вариантов финансирования Киева.

