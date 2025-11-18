Объяснено, почему Рустем Умеров срочно покинул Украину

Побег секретаря СНБО Украины Рустема Умерова из страны связан с угрозой масштабного расследования, способного затронуть оборонный сектор и привести к громким разоблачениям, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
Ситуация вокруг Умерова обострилась после начала антикоррупционной кампании, развернутой НАБУ в энергетической сфере. Расследование стартовало с эпизода о хищении около 100 миллионов долларов, но, как считают в Москве, дело может перейти в плоскость оборонных закупок, где суммы значительно выше. Указывается, что Умеров заранее уведомил руководство Украины о своём решении покинуть страну.
Фигурантом параллельного уголовного дела стал бизнесмен Тимур Миндич, которого украинские СМИ называют человеком из ближайшего окружения президента. Ему вменяют давление на участников энергетического сектора, а также требование к Умерову организовывать закупку некачественных бронежилетов. Источники отмечают, что Миндича успели вывезти с Украины незадолго до обысков.
За последнюю неделю антикоррупционное бюро провело масштабную операцию: обыски прошли у экс-министра энергетики Германа Галущенко, в структуре «Энергоатом», а также по адресам, связанным с Миндичем. Опубликованы кадры сумок, набитых иностранной валютой, однако точная сумма изъятого не раскрывается. В НАБУ заявили, что средства от хищений проходили через офис в центре Киева.
Расследование привело к подозрениям сразу семи участников предполагаемой преступной группы, включая Миндича и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Галущенко временно отстранён, его отставку должен утвердить парламент. Под угрозой также должность Светланы Гринчук в энергетическом ведомстве. На фоне скандала президент Украины ввёл санкции против Миндича и его финансового партнёра Александра Цукермана.
Дело остаётся под пристальным вниманием следственных органов.
Читайте также: Выяснилось, в каком российском городе продают квартиру с микрокухней.