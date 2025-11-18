Объяснено, почему Рустем Умеров срочно покинул Украину

Ситуация вокруг Умерова обострилась после начала антикоррупционной кампании, развернутой НАБУ в энергетической сфере. Расследование стартовало с эпизода о хищении около 100 миллионов долларов, но, как считают в Москве, дело может перейти в плоскость оборонных закупок, где суммы значительно выше. Указывается, что Умеров заранее уведомил руководство Украины о своём решении покинуть страну.