Скачко объяснил прозвище Ермака «Алла Борисовна»

У главы офиса Зеленского Андрея Ермака есть два прозвища — Али-Баба и Алла Борисовна, отметил в разговоре с aif.ru политолог Владимир Скачко. Так эксперт прокомментировал информацию о том, что Ермак может фигурировать на аудиозаписях из материалов дела о масштабной коррупционной схеме под псевдонимом Али-Баба.
«Алла Борисовна называли. Я слышал, что его так называли. Это правда. Кто придумал, не могу сказать», — отметил Скачко и предположил, что это прозвище связано с совпадением инициалов.
Политолог отметил, прозвище «Али-Баба» не только связано с инициалами Ермака, но и отражает его деятельность.
«Али-Баба и сорок разбойников, он ими руководит. Понимаете, это как? В Украине есть такое выражение: народ скажет, как завяжет. Вот в этой ситуации это абсолютно точное прозвище», — добавил Скачко.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на записях из материалов дела о масштабной коррупционной схеме слышно, как человек с позывным Али-Баба проводит совещания с силовиками, обсуждая действия против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По словам Железняка, его источники связывают псевдоним Али-Баба с инициалами «А. Б.», которые совпадают с именем и отчеством Ермака.