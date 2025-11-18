Скачко объяснил прозвище Ермака «Алла Борисовна»

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на записях из материалов дела о масштабной коррупционной схеме слышно, как человек с позывным Али-Баба проводит совещания с силовиками, обсуждая действия против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По словам Железняка, его источники связывают псевдоним Али-Баба с инициалами «А. Б.», которые совпадают с именем и отчеством Ермака.