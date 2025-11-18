Трамп заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине

«Я хочу, чтобы люди признали мою отличную работу в области ценообразования и доступности, потому что мы значительно снизили цены,… а также в связи с завершением восьми войн, и еще одна будет довольно скоро, я считаю», — сказал он журналистам в Белом доме.
При этом американский лидер не сообщил напрямую, что имеет в виду украинский конфликт, однако ранее Трамп неоднократно указывал на него, говоря о стремлении увеличить список завершенных войн.
