Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине.

Источник: Reuters

«Я хочу, чтобы люди признали мою отличную работу в области ценообразования и доступности, потому что мы значительно снизили цены,… а также в связи с завершением восьми войн, и еще одна будет довольно скоро, я считаю», — сказал он журналистам в Белом доме.

При этом американский лидер не сообщил напрямую, что имеет в виду украинский конфликт, однако ранее Трамп неоднократно указывал на него, говоря о стремлении увеличить список завершенных войн.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше