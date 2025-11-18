Выяснилось, на каких условиях Трамп готов поддержать новые санкции против РФ

Американский президент Дональд Трамп дал понять, что подпишет законопроект об усилении ограничений против России лишь при сохранении за собой права принимать окончательные решения по его применению.
По данным высокопоставленного представителя Белого дома, обсуждение законопроекта продолжается. В администрации отмечают: для президента принципиально важно наличие положения, которое закрепляет за ним исключительное право вводить или отменять санкции. В таком случае документ может получить подпись главы государства, о чём он уже намекал ранее.
На фоне обсуждения санкционного пакета в Белом доме подчёркивают, что контакты между Москвой и Вашингтоном по теме украинского конфликта продолжаются, хотя и остаются в тени других событий.
Речь идёт о законопроекте, представленном в начале апреля группой сенаторов от обеих партий. Документ предполагает введение вторичных санкций против стран, сотрудничающих с Россией, а также пошлины в размере 500% на импорт из государств, закупающих российские нефть, газ, уран и другие товары.
Внутри США инициатива вызывает споры. Отмечается, что одобрение пакета способно нанести значительный ущерб американской экономике и ослабить стратегические позиции страны. Об опасных последствиях уже предупреждали отдельные представители республиканской партии.
