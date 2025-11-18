Выяснилось, на каких условиях Трамп готов поддержать новые санкции против РФ

Речь идёт о законопроекте, представленном в начале апреля группой сенаторов от обеих партий. Документ предполагает введение вторичных санкций против стран, сотрудничающих с Россией, а также пошлины в размере 500% на импорт из государств, закупающих российские нефть, газ, уран и другие товары.