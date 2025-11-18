Мадуро: военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа

По словам Мадуро, внутри США существуют силы, которые активно подталкивают Трампа к агрессии, и часть давления исходит от людей, уже задумавшихся о политическом будущем без него. Венесуэльский лидер считает, что его страна используется как инструмент провокации, призванный вызвать эмоциональную реакцию американского президента.