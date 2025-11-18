Ричмонд
Мадуро: военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа

Мадуро предупредил, что возможное нападение приведёт к трагедии и гибели мирных жителей.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что любое военное вторжение США станет для Дональда Трампа роковой ошибкой и фактически разрушит его политическую карьеру. Он подчеркнул, что попытка начать вооружённый конфликт с Каракасом обернётся тяжёлыми последствиями для американского лидера.

По словам Мадуро, внутри США существуют силы, которые активно подталкивают Трампа к агрессии, и часть давления исходит от людей, уже задумавшихся о политическом будущем без него. Венесуэльский лидер считает, что его страна используется как инструмент провокации, призванный вызвать эмоциональную реакцию американского президента.

Мадуро предупредил, что возможное нападение приведёт к трагедии и гибели мирных жителей. Он назвал подобные сценарии недопустимыми и призвал США отказаться от опасной эскалации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает любые возможные меры в отношении Венесуэлы, включая применение наземных сил.

