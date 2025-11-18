Ричмонд
Трамп поздравил мир в связи с решением СБ ООН одобрить резолюцию по Газе

Американский лидер назвал принятое решение важным шагом на пути к стабилизации ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп поздравил международное сообщество после того, как Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, связанную с урегулированием ситуации в Газе. Он опубликовал сообщение в своей социальной сети, отметив значимость прошедшего голосования.

Американский лидер назвал принятое решение важным шагом на пути к стабилизации обстановки и выразил удовлетворение тем, что документ получил поддержку Совбеза.

По словам Трампа, результаты голосования можно считать успехом для всего мира, а сама резолюция — подтверждением правильности выбранного курса на поиск мира.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог получил письмо от Дональда Трампа с призывом рассмотреть вопрос о помиловании Биньямина Нетаньяху.

