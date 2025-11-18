Ричмонд
Палестина поприветствовала принятие Совбезом ООН резолюции по сектору Газе

Палестина заявила о готовности сопровождать реализацию резолюции, одобренной СБ ООН.

Источник: Аргументы и факты

Власти Палестины приветствуют решение Совбеза ООН принять резолюцию по нормализации ситуации в секторе Газа, следует из заявления канцелярии главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса.

Обращение было распространено новостным агентством WAFA. В документе также говорится, что Палестина готова полностью взять на себя обязательства и сопровождать реализацию принятой резолюции.

Напомним, 17 ноября СБ ООН одобрил резолюцию, предложенную американской стороной. В ней выражается поддержка комплексному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе. Авторы документа предложили создать в палестинском анклаве временную структуру управления, называемую «советом мира», и направить туда на два года международные силы.

В октябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что Организация Объединённых Наций продолжит поддерживать любые меры, направленные на установление прекращения огня в Газе.

