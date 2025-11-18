Палестина поприветствовала принятие Совбезом ООН резолюции по сектору Газе

Власти Палестины приветствуют решение Совбеза ООН принять резолюцию по нормализации ситуации в секторе Газа, следует из заявления канцелярии главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса.
Обращение было распространено новостным агентством WAFA. В документе также говорится, что Палестина готова полностью взять на себя обязательства и сопровождать реализацию принятой резолюции.
Напомним, 17 ноября СБ ООН одобрил резолюцию, предложенную американской стороной. В ней выражается поддержка комплексному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе. Авторы документа предложили создать в палестинском анклаве временную структуру управления, называемую «советом мира», и направить туда на два года международные силы.
В октябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что Организация Объединённых Наций продолжит поддерживать любые меры, направленные на установление прекращения огня в Газе.