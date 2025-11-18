Замначальника курганской УФНС Мячкова ушла на повышение в Екатеринбург

Заместитель руководителя управления Федеральной Налоговой Службы России по Курганской области Ольга Мячкова перешла на руководящую должность в соседнем регионе. Она стала замруководителя УФНС по Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к финансовым кругам.