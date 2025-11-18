Небензя оценил резолюцию СБ ООН по Газе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что принятая Совбезом ООН резолюция по Газе не отражает базовых международных принципов урегулирования, включая идею создания независимого палестинского государства. Он подчеркнул, что Москва ожидала подтверждения ключевых решений, лежащих в основе ближневосточного мирного процесса.
По словам дипломата, эта тема имеет не теоретическое, а практическое значение, особенно на фоне официальных заявлений израильских властей о неприятии концепции палестинской государственности. Такой подход, подчеркнул он, вызывает серьёзные опасения.
Небензя также указал на отсутствие в документе конкретики по срокам передачи управления Газой Палестинской национальной администрации и прозрачности работы международных сил.
Он предупредил, что это создаёт риск разделения палестинских территорий и напоминает о колониальной политике прошлого, когда мнение палестинцев игнорировалось.
Ранее Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, предложенную Соединёнными Штатами, которая выражает поддержку комплексному плану президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа.