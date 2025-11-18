Ричмонд
Стало известно, как Дональд Трамп оценил боеспособность армии США

Американский президент Дональд Трамп вновь заявил о полном восстановлении мощи вооружённых сил, подчеркнув, что Соединённые Штаты располагают сильнейшей армией в мире и наиболее развитым военным производством.

Сообщается, что такие заявления регулярно звучат в выступлениях Трампа, где он перечисляет достижения своей администрации в оборонной сфере. По его словам, американский военный потенциал приведён в порядок, а промышленность выпускает технику, которую в США считают эталонной.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет отмечал, что страна обладает достаточными ресурсами для вступления в вооружённый конфликт и уверена в собственных возможностях добиться победы. За несколько дней до этого Трамп утверждал, что не заинтересован в провоцировании военных столкновений, но при этом заверял, что вооружённые силы укреплены и находятся на рекордном уровне боеготовности.

В октябре президент США также заявлял, что в случае необходимости участие США в боевых действиях завершится безусловной победой.

