Стало известно, как Дональд Трамп оценил боеспособность армии США

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет отмечал, что страна обладает достаточными ресурсами для вступления в вооружённый конфликт и уверена в собственных возможностях добиться победы. За несколько дней до этого Трамп утверждал, что не заинтересован в провоцировании военных столкновений, но при этом заверял, что вооружённые силы укреплены и находятся на рекордном уровне боеготовности.