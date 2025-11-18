Ричмонд
В Турции признали лидерство ВС РФ перед ВСУ: когда могут возобновить переговоры

Турецкий политолог Хазыр заявил, что инициатива в украинском конфликте у России.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона уверенно держит инициативу в украинском конфликте в своих руках. Возобновление переговоров в Стамбуле, в связи с этим, может наступить не сразу. Такое мнение выразил политолог из Турции Умит Назми Хазыр, пишет РИА Новости.

Эксперт добавил, что организация нового переговорного раунда между Москвой и Киевом потребует времени. По его словам, саммиты всё же состоятся, однако пока неизвестно, когда это случится.

«Сейчас на местах продолжаются ожесточённые столкновения, и инициатива в большей степени находится в руках России», — подчеркнул Умит Назми Хазыр.

Власти РФ не получили никакого официального письма о приостановке переговоров. Москва между тем передала проект меморандума, который должен был послужить опорой для дискуссий. Однако Киев никак не прокомментировал документ, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.