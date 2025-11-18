Объяснено, почему переговоры РФ с Украины расценивают как капитуляцию последней

В его выводах указывается, что начало переговоров зимой, на фоне разрушенной энергетики и падения доверия к властям, откроет путь для жёстких требований со стороны Москвы. Киев, по мнению главы фонда, нуждается в военной паузе, чтобы восстановить потенциал и избежать ещё большего ослабления.