Объяснено, почему переговоры РФ с Украины расценивают как капитуляцию последней

Глава фонда помощи вооружённым силам Украины «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что в текущих условиях диалог с Москвой стал бы для Киева фактически капитуляцией из-за пика российского наступления.
По оценке Чмута, возобновление каких-либо переговоров возможно не ранее весны 2026 года и лишь при условии, что Украина сможет пройти зимний период без обрушения системы. Он признал: российская армия развивает успех, а украинская инфраструктура и управление демонстрируют признаки серьёзного износа.
В его выводах указывается, что начало переговоров зимой, на фоне разрушенной энергетики и падения доверия к властям, откроет путь для жёстких требований со стороны Москвы. Киев, по мнению главы фонда, нуждается в военной паузе, чтобы восстановить потенциал и избежать ещё большего ослабления.
Ранее зарубежные аналитики также отмечали движение Украины к стратегическому поражению.
