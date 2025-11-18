Вакаров раскрыл тайные имена украинских политиков

«Про Али-Бабу я давно слышал, прозвище связано с инициалами Ермака. Знаю, что Коломойского* прозвали Беня. тут происхождение о Бени Крика, который сначала был предводителем банды в Одессе, потом предводителем революционеров. Вот получился Беня — авторитетный человек. Это такой полублатной мир, полукриминальный, авторитетный, вот пошли клички разные. То есть это такая культура», — объяснил эксперт.