Вакаров раскрыл тайные имена украинских политиков

О тайных именах украинских политиков рассказал политолог Вакаров. Он объяснил происхождение этих прозвищ.

Источник: Аргументы и факты

Глава офиса Зеленского Андрей Ермаков получил прозвище Али-Баба по своим инициалам, рассказал aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, комментируя сообщение о том, что на аудиозаписях из материалов дела о масштабной коррупционной схеме слышно, как человек с позывным Али-Баба проводит совещания с силовиками.

«Про Али-Бабу я давно слышал, прозвище связано с инициалами Ермака. Знаю, что Коломойского* прозвали Беня. тут происхождение о Бени Крика, который сначала был предводителем банды в Одессе, потом предводителем революционеров. Вот получился Беня — авторитетный человек. Это такой полублатной мир, полукриминальный, авторитетный, вот пошли клички разные. То есть это такая культура», — объяснил эксперт.

По словам Вакарова, у экс-премьера УКраины Юлии Тимошенко был лаконичный псевдоним из ее инициалов — ЮВ.

«Потом после избирательной кампании, где она была на портретах с тигром, появилось прозвище Юлька-тигрулька. Если вы на Украине живете, скажете слово порох, это все знает, что это Порошенко**. Крик — это Кличко», — отметил он.

Не обошелся без прозвища и Зеленский.

«Всегда был Зеля. Причем не Зеленый, не Зеленюк или как-то еще. Только Зеля», — уточнил Вакаров.

В свою очередь, политолог Владимир Скачко назвал три варианта прозвища Зеленского.

«Он Зеля, Зелебобик, Клоун», — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что соратник и глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на аудиозаписях из материалов дела о масштабной коррупционной схеме под псевдонимом Али-Баба. Он пояснил, что на записях зафиксировано, как некий Али-Баба ведет совещания с силовиками, на которых обсуждаются против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.