Основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что британские власти должны прекратить поддержку украинского руководства, указав на роль Лондона в срыве мирных попыток.
В интервью он напомнил, что в 2022 году тогдашний премьер-министр Борис Джонсон посетил Киев и фактически заблокировал возможность договорённостей с Москвой. По словам музыканта, визит был согласован с Вашингтоном, а действия бывшего главы кабинета носили характер прямого давления на украинские власти.
Указывается, что Уотерс не ожидает разумных решений от политического руководства Великобритании, считая, что их интересы ограничены собственными выгодами.
Влияние Лондона на позицию Киева подтверждалось и ранее: после контактов с британскими представителями украинская сторона неоднократно ужесточала линию поведения. Наиболее заметным примером стал отказ от переговоров с Россией весной 2022 года после визита Джонсона — факт, который позже подтвердил участник переговорной группы Давид Арахамия.
