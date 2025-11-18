Макрон не сможет передать 100 Rafale Зеленскому

Зеленский заявил, что Киев закупит у Франции 100 истребителей Rafale. В беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов отметил, что у Франции нет возможности передать столько самолетов одномоментно.
«У французов самих на вооружении полторы сотни. может быть, порядка двухсот этих истребителей. Rafale у них стоит на вооружении. Если они свои будут отдавать, это как кастрировать себя собственными руками. На это Франция не пойдет», — отметил он.
По словам военного эксперта, Франция может сходу выделить до 15 единиц такой техники и взять заказ на выпуск истребителей, но на это потребуется время.
«Если они заказ возьмут и начнут организовывать производство, то первые самолеты выйдут у них ну не ранее, чем через 3−5 лет, потому что сегодня потенциал авиапрома Франции не рассчитан на то, чтобы производить такое количество», — сказал эксперт.
Попов предположил, что заявление о покупке у Франции 100 истребителей Rafale, как и сделанное ранее поставке Швецией до 150-ти боевых самолетов Gripen является пиаром.
«Недавно Зеленский заявил, что Киев готов приобрести 100−150 самолетов у шведов. Сейчас разговор идет о французских истребителях. Это, скорее всего, все-таки какая-то пиар-акция идет, чтобы показать, что вроде бы как они остаются непобедимыми, они остаются в тренде развития за Западом», — объяснил Попов.
Ранее Зеленский сообщил о подписанном Парижем и Киевом соглашении о поставках украинской армии 100 французских истребителей Rafale, ракет к ним и систем ПВО SAMP/T. Из открытых источников известно, что цена одного Rafale составляет 225 млн евро, а общий объем контракта — 22,5 млрд евро.