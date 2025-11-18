Небензя: резолюция СБ ООН по Газе не должна быть «ширмой для экспериментов»

Резолюция по урегулированию в секторе Газа, которую принял Совбез ООН, не должна становиться «ширмой для экспериментов» США и Израиля, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
Указанную инициативу внесла американская сторона.
«Главное, чтобы этот документ не стал ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединённых Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории и не превратился в приговор к двухгосударственному решению», — сказал дипломат на заседании СБ ООН.
Напомним, американская резолюция по Газе была одобрена Совбезом 17 ноября. Документ поддерживает комплексный план, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом. Авторы документа предложили создать в Газе временную структуру управления и разместить там на два года международные силы, которые должны будут стабилизировать ситуацию в анклаве.
Также сообщалось, что Палестина поприветствовала принятие СБ ООН резолюции по Газе.