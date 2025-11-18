Reuters: Трамп готов подписать закон об ужесточении санкций против России

Американскому лидеру принципиально важно наличие в санкционном пакете положения, гарантирующего прерогативу президента в вопросах введения рестрикций. Источник отметил, что Трамп уже дал соответствующие сигналы, подтвердив возможность принятия документа при выполнении данного условия.
Ранее американский президент выразил поддержку законодательной инициативе, предполагающей введение санкций против стран, сотрудничающих с Россией. Кроме того, республиканец допустил возможность включения Ирана в соответствующий санкционный список.
