Это чревато расколом: Небензя предрек провал плана Трампа по Газе и напомнил о колониальных практиках

Что касается представленного США плана урегулирования, то Небензя четко обозначил позицию Москвы: теперь его реализация целиком ложится на авторов и сторонников. Российская сторона выразила надежду, что Вашингтон сумеет на деле доказать свой миротворческий потенциал. Оценивать его, по словам дипломата, следует по конкретному результату: сможет ли план обеспечить устойчивый мир, при котором оба государства будут сосуществовать в безопасности в границах 1967 года, а Иерусалим станет столицей для каждого из них.