Это чревато расколом: Небензя предрек провал плана Трампа по Газе и напомнил о колониальных практиках

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с резкой критикой принятой Советом Безопасности резолюции по сектору Газа, заявив, что наделение миссии по контролю за перемирием силовыми полномочиями может превратить ее в участника конфликта. Выступая на заседании, дипломат охарактеризовал документ как «очередного кота в мешке».
«В резолюции миссия наделяется такими миропринудительными задачами, что может превратить ее в сторону конфликта и вывести за рамки миротворческой», — указал постпред.
Небензя подчеркнул, что российская сторона исходила из необходимости подтвердить в резолюции фундаментальные принципы урегулирования, в первую очередь — формулу сосуществования двух государств, Израиля и Палестины. Однако, по его словам, в американском проекте этих ключевых элементов не оказалось. Он обратил внимание на практическую сторону проблемы, напомнив о заявлениях израильских властей, которые публично отвергают возможность создания палестинского государства.
Отдельную озабоченность российский постпред высказал по поводу отсутствия ясности в документе. Он отметил, что резолюция не определяет сроки передачи контроля над сектором Газа Палестинской национальной администрации (ПНА). Также, по его словам, создаваемые международные стабилизационные силы и «совет мира» получают возможность действовать автономно, не учитывая позицию официальной Рамаллы. Небензя заявил, что такой подход чреват окончательным отделением Газы от Западного берега и напоминает колониальные практики прошлого, в частности, британский мандат на Палестину, когда мнение самих палестинцев игнорировалось.
Что касается представленного США плана урегулирования, то Небензя четко обозначил позицию Москвы: теперь его реализация целиком ложится на авторов и сторонников. Российская сторона выразила надежду, что Вашингтон сумеет на деле доказать свой миротворческий потенциал. Оценивать его, по словам дипломата, следует по конкретному результату: сможет ли план обеспечить устойчивый мир, при котором оба государства будут сосуществовать в безопасности в границах 1967 года, а Иерусалим станет столицей для каждого из них.
Напомним, что накануне на заседании СБ ООН был принят проект резолюции США. Он предусматривает поддержку мирной программы главы Белого дома Дональда Трампа относительно сектора Газа. Документ получил одобрение 13 из 15 стран — членов СБ ООН. При этом Россия и Китай воздержались от голосования.