Дудаков: Обама попытается подорвать позиции Трампа к выборам

«Барак Обама уже ни на какие выборы не пойдет. Сомневаюсь, что его жена Мишель куда-то будет выдвигаться. Но Обама действительно является одним из неофициальных лидеров, “серых кардиналов” Демократической партии. И в этой роли он старается создавать проблемы Трампу и всем республиканцам. Обама, безусловно, является оппонентом Трампа, но в том плане, что он различные схемы реализует “за кулисами”. Не исключаю, что Обама постарается подорвать позиции Трампа на посту президента ближе к выборам в Конгресс в 2006 году и к следующей президентской гонке в 2028-м», — подчеркнул Дудаков.