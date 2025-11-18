Ричмонд
Дудаков: Обама попытается подорвать позиции Трампа к выборам

Трамп не станет устранять и отправлять в тюрьму Обаму. Однако экс-президент может продолжать попытки подрыва позиций действующего лидера США, убежден политолог.

Источник: Аргументы и факты

Экс-президент США Барак Обама продолжит попытки подрыва позиций действующего американского лидера Дональда Трампа к выборам в Конгресс в 2026 году и президентской гонке в 2028 году. Об этом aif.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Обама может оказаться в тюрьме после разоблачений главы национальной разведки США Тулси Габбард.

«Барак Обама уже ни на какие выборы не пойдет. Сомневаюсь, что его жена Мишель куда-то будет выдвигаться. Но Обама действительно является одним из неофициальных лидеров, “серых кардиналов” Демократической партии. И в этой роли он старается создавать проблемы Трампу и всем республиканцам. Обама, безусловно, является оппонентом Трампа, но в том плане, что он различные схемы реализует “за кулисами”. Не исключаю, что Обама постарается подорвать позиции Трампа на посту президента ближе к выборам в Конгресс в 2006 году и к следующей президентской гонке в 2028-м», — подчеркнул Дудаков.

При этом политолог усомнился, что Трамп попытается устранить Обаму.

