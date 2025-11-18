Пушков: Умеров «спрятался» в Турции из-за коррупционного скандала

Российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что глава Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров, ранее занимавший пост министра обороны, «спрятался» в Турции на фоне разразившегося в Киеве коррупционного скандала.
Пушков отметил, что Умеров покинул Украину вскоре после того, как началось расследование, касающееся Миндича, партнера президента Зеленского, который также уехал из страны — в Израиль. Сенатор предположил, что Умеров опасается, что расследование может распространиться на сферу обороны Украины, где, по его мнению, могут быть выявлены хищения на миллиарды долларов.
Сенатор выразил сомнение относительно того, захочет ли «подлинный заказчик скандала» довести расследование до конца, если оно коснется сферы обороны.
— Тогда рванет, так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды. Единственное, что остается неясным: захочет ли зайти так далеко подлинный заказчик скандала? — написал Пушков в своем Telegram-канале.
10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у главы Минюста Германа Галущенко, а также у предпринимателя Тимура Миндича. При этом бизнесмен является близким другом украинского лидера. Через него президент Украины Владимир Зеленский мог выводить денежные средства за границу и тратить на дорогую недвижимость. Что еще известно о Миндиче и как он связан с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».