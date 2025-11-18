В Париже заявили об истерике в Бельгии из-за просьбы фон дер Ляйен помогать Киеву

Как сообщал Life.ru, что глава Еврокомиссии предложила странам ЕС выделить Украине до 0,27% их ВВП в 2026 и 2027 годах. Это составит не менее 45 миллиардов евро ежегодно. В письме указано, что общий объём поддержки за два года должен достичь 90 миллиардов евро, если конфликт завершится в 2026 году.