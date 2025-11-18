Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Париже заявили об истерике в Бельгии из-за просьбы фон дер Ляйен помогать Киеву

Новое письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины вызвало панику в Бельгии. Такое заявление сделала лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

По словам Филиппо, дела у премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и других сторонников активного финансирования Украины идут плохо. Он предположил, что вскоре де Вевер может высказаться из-за сложившейся ситуации.

Политик назвал ситуацию незаконной и отметил, что она может создать опасный прецедент. Это, по его мнению, приведёт не только Бельгию, но и Францию к войне с Россией.

«Мы, как патриоты, должны бороться, чтобы Франция вышла из этого дела», — добавил он.

Как сообщал Life.ru, что глава Еврокомиссии предложила странам ЕС выделить Украине до 0,27% их ВВП в 2026 и 2027 годах. Это составит не менее 45 миллиардов евро ежегодно. В письме указано, что общий объём поддержки за два года должен достичь 90 миллиардов евро, если конфликт завершится в 2026 году.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше