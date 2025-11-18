Минобороны усиливает контроль: проверка призывной кампании в Мангистауской области

В Актау вице-адмирал Серик Бурамбаев также посетил департамент по делам обороны Мангистауской области. На месте он проверил ход призывной кампании, ознакомился с организацией работы комиссии, побеседовал с военнослужащими и призывниками. По итогам проверки он дал ряд поручений, направленных на повышение качества и прозрачности работы призывных комиссий.