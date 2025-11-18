Минобороны усиливает контроль: проверка призывной кампании в Мангистауской области

Заместитель министра обороны посетил Актауский гарнизон, передает DKNews.kz.
В ходе рабочей поездки заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе вице-адмирал Серик Бурамбаев провел ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности военного управления, укрепление дисциплины и улучшение условий службы военнослужащих.
В культурно-досуговом центре бригады морской пехоты вице-адмирал Бурамбаев встретился с офицерами и сержантами всех воинских частей Актауского гарнизона.
В мероприятии также приняли участие командующий войсками регионального командования «Запад» генерал-майор Бауыржан Артыков, военный прокурор Актауского гарнизона майор юстиции Саян Акиров, сотрудники «Отбасы банка» и командиры воинских частей.
На встрече были обсуждены вопросы социальной поддержки, содержания жилищных программ, качества военной инфраструктуры, перспективы профессионального роста личного состава, а также вопросы повышения финансовой грамотности в рамках проекта «Қарызсыз қоғам».
Военнослужащие получили возможность напрямую задать вопросы руководству Министерства обороны и высказать предложения по улучшению условий службы и быта.
В Актау вице-адмирал Серик Бурамбаев также посетил департамент по делам обороны Мангистауской области. На месте он проверил ход призывной кампании, ознакомился с организацией работы комиссии, побеседовал с военнослужащими и призывниками. По итогам проверки он дал ряд поручений, направленных на повышение качества и прозрачности работы призывных комиссий.
В Жанаозене он побывал в отдельной радиолокационной роте противовоздушной обороны, где изучил бытовые условия военнослужащих. Замминистра посетил казарму, столовую, учебные классы, а также пообщался с солдатами срочной службы.
Особое внимание было уделено вопросам технического оснащения подразделения, уровню подготовки личного состава и обеспечению условий для полноценного несения службы.