В интервью aif.ru генерал-майор авиации Владимир Попов резко раскритиковал планы по передачи 100 французских истребителей Rafale Киеву, назвав их «воздушным блефом» и «пиар-кампанией».
По его словам, ни у Украины, ни у Франции нет ни технических, ни финансовых, ни человеческих ресурсов для реализации подобного сценария.
Генерал подробно объяснил, почему даже единичные Rafale станут для ВСУ скорее обузой, чем усилением, и почему Киеву не выстоять в затяжной гонке вооружений.
— Зеленский заявил, что Киев получит от Франции до 100 истребителей Rafale. Реально ли это?
— Это чистой воды пиар. Повторяется та же схема, что и с «сотней шведских Saab» две недели назад. Сначала — громкие заявления из офиса Зеленского, потом — тишина. Это уже не стратегия — это отчаянная попытка убедить Запад, что «мы ещё боеспособны». Ни у Киева, ни у Парижа нет ни средств, ни реальных возможностей на такой шаг.
— Почему вы так уверены?
— Всё просто. У Франции на вооружении — около 150−200 Rafale. Отдать Украине сотню? Это значит самим себе нанести стратегический удар. Их авиация будет кастрирована наполовину. Нереально. Если же речь о новых поставках — то первые самолёты появятся не раньше чем через 3−5 лет. Авиапром Франции сегодня не готов к таким темпам. И это не считая экономических и социальных проблем внутри самой Франции.
— Что будет, если всё-таки несколько Rafale передадут — хотя бы эскадрилью?
— Даже в этом случае возникнут проблемы. Где Украина возьмёт пилотов? Переобучение на западный истребитель четвёртого поколения — это, минимум, 3 месяца базовой подготовки, потом ещё полгода — до уровня боевого применения. А до настоящей боеготовности — полтора-два года. Пока что украинские лётчики годами не решаются вводить в бой даже имеющиеся F-16. Rafale в таких условиях — просто летающая мишень для наших ПВО и истребителей.
— Какие еще проблемы принесут подарки Макрона?
— Потребуется переобучить инженерный состав, это тоже время, полгода минимум. Аэродромы — перестраивать под новый стандарт. А теперь представьте: у них уже есть F-16, пара Mirage 2000, скоро, может, Saab и Rafale. Это винегрет из техники разных стран, разные ключи, разные токи, разные стандарты. Даже у НАТО с этим головная боль. А у Киева — хаос.