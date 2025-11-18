Сто подарков от Макрона: генерал разоблачил блеф Киева с самолетами Rafale

— Всё просто. У Франции на вооружении — около 150−200 Rafale. Отдать Украине сотню? Это значит самим себе нанести стратегический удар. Их авиация будет кастрирована наполовину. Нереально. Если же речь о новых поставках — то первые самолёты появятся не раньше чем через 3−5 лет. Авиапром Франции сегодня не готов к таким темпам. И это не считая экономических и социальных проблем внутри самой Франции.